Ma sokan örülnek majd az időjárás-változásnak

A hétvégéhez közeledve egyre többeket foglalkoztat, hogy milyen időre számíthatunk. Utánajártunk: ma igazi kora őszi, napfényes délután vár ránk Veszprém környékén.

Farkas Réka

Veszprém térségében ma túlnyomóan napos időjárásra számíthatunk, csapadék nem várható.

Időjárás-előrejelzés: újra felforrósodik a levegő
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Időjárás: ez vár ma Veszprém vármegyére

A nappali felmelegedés tovább erősödik, a hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. A kellemesen meleg, száraz idő kedvez a szabadtéri programoknak, a szél gyenge marad, így nyugodt, derűs délután ígérkezik - írja a koponyeg.hu.

 

