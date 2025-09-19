Időjárás-előrejelzés
33 perce
Ma sokan örülnek majd az időjárás-változásnak
A hétvégéhez közeledve egyre többeket foglalkoztat, hogy milyen időre számíthatunk. Utánajártunk: ma igazi kora őszi, napfényes délután vár ránk Veszprém környékén.
Veszprém térségében ma túlnyomóan napos időjárásra számíthatunk, csapadék nem várható.
Időjárás: ez vár ma Veszprém vármegyére
A nappali felmelegedés tovább erősödik, a hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. A kellemesen meleg, száraz idő kedvez a szabadtéri programoknak, a szél gyenge marad, így nyugodt, derűs délután ígérkezik - írja a koponyeg.hu.
9 órája
Tényleg jön hétvégén az indián nyár? Itt a válasz!
