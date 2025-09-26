Mi már tudjuk, meddig tart az esős idő – mutatjuk, mire számíthatunk délután

szeptember 26., péntek

A péntek délutáni órákra vonatkozó országos időjárás-előrejelzés szerint általában erősen felhős vagy borult idő várható, azonban egyes tájakon rövid időre vékonyodhat a felhőzet, sőt, kisüt a nap. A felhők mögül előbukkanó napsütés ritka, de üdítő pillanatai segíthetnek enyhíteni a borongós hangulatot.

Titzl Vivien

Az ország nagy részén elszórtan számíthatunk időszakos esőre vagy záporokra, de a délkeleti tájakon a csapadék esélye a legalacsonyabb. Így azokon a területeken a kinti programokat kevésbé befolyásolja majd az időjárás, míg máshol az esőzések miatt érdemes esernyőt vagy vízálló ruházatot vinni.

A délutáni az időjárás igazán kiszámíthatatlan
Fotó: Nagy Lajos / Napló

A szél tekintetében a keleties irányú légmozgás lesz jellemző, amely több helyen élénk, néhol akár erős lökésekkel is jelentkezhet. Ez különösen a szabadban tartózkodóknak okozhat kellemetlenséget, például a kerékpározás vagy sétálás során, ezért érdemes felkészülni rá. A légmozgás erőssége a nyíltabb, szabad területeken érzékelhető leginkább, míg a városi környezet valamelyest mérsékelheti a szél hatását.

A hőmérséklet délutánra többnyire 12 és 18 fok közé emelkedik, de a naposabb déli és délkeleti tájakon helyenként 20–21 fokot is mérhetünk – írja a met.hu. Ez a változékonyság azt jelenti, hogy a déli vidékeken kora őszies, kellemesen meleg idő fogadja a kirándulókat, míg az ország északi és nyugati részein a hűvösebb, borongósabb idő lesz jellemző. Késő estére a hőmérséklet 10 és 17 fok közé csökken, így a szabadban töltött estékhez érdemes könnyű kabátot vagy pulóvert vinni.

Összességében péntek délután az időjárás változékony képet mutat: a borult égbolt mellett rövid napsütéses időszakokra is számíthatunk, esőre csak elszórtan kell felkészülni, a szél pedig több helyen élénk lesz. A hőmérséklet ingadozása és a szél hatása miatt mindenképpen érdemes rétegesen öltözködni, ha a szabadban tervezünk programot.

 

