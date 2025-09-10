Extrém eső és villámárvizek fenyegetnek: Veszprémre is riasztást adtak ki (+ képek)

Délután nyugat–délnyugati irányból szórványosan kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Napközben élénk, délkeleti irányú szél fújhat. A nappali maximum hőmérséklet 25 és 31 °C között valószínű, a csapadékos Dunántúl nyugati és délnyugati részein azonban hűvösebb időjárás várható. Este 18–25 °C közé csökken a hőmérséklet.

Kiadták a riasztást Veszprém vármegyére is, zivataros időjárás várható.

Fotó: Nagy Lajos / Napló

A HungaroMet Veszprém vármegyére citromsárga, elsőfokú riasztást adott ki zivatarveszély miatt. A fő kockázat a villámlás, de helyenként erős szél és jégeső is előfordulhat. Szerdán napközben főként a nyugati és délnyugati területeken várhatók zivatarok, intenzív, 15–25 mm körüli csapadékkal. A Dunántúl nyugati és északnyugati részein az éjfélig lehulló csapadék helyenként 20 mm-t is meghaladhatja.

Forrás: HungaroMet

Európa sem ússza meg az esőt

A Severe Weather Europe előrejelzése szerint súlyos vihar közelít Európa felé, amely Magyarország nyugati határát is érintheti. 2025. szeptember 10-én intenzív zivatarokra lehet számítani, elsősorban Közép-Olaszország és az Adria térségében. A várható nagy mennyiségű, 50 mm feletti csapadék rövid idő alatt árvízveszélyt okozhat. Az előrejelzések szerint Közép-Olaszországban és az Adria térségében kedd estétől csütörtök reggelig rendkívüli mennyiségű csapadék várható, akár 200–400 mm, heves szél és jégeső kíséretében. A történelmi eső súlyos villámárvizeket okozhat, és a vihar széle hazánk nyugati részeire is elérhet.

Forrás: www.severe-weather.eu

Kiemelik, hogy ha az előrejelzések helytállóak, az történelmi esőzés súlyos villámárvizeket okozhat. A mellékelt térkép alapján a vihar külső határa hazánk nyugati tájaira is kiterjed.