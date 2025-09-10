szeptember 10., szerda

Extrém eső és villámárvizek fenyegetnek: Veszprémre is riasztást adtak ki (+ képek)

A HungaroMet előrejelzése szerint délnyugat felől fokozatosan vastagodhat a felhőtakaró, így a délelőtt még szakadozott felhők lassan ismét egyre több helyen összefüggővé válnak, legkésőbb az északkeleti tájakon.

Farkas Réka

Délután nyugat–délnyugati irányból szórványosan kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Napközben élénk, délkeleti irányú szél fújhat. A nappali maximum hőmérséklet 25 és 31 °C között valószínű, a csapadékos Dunántúl nyugati és délnyugati részein azonban hűvösebb időjárás várható. Este 18–25 °C közé csökken a hőmérséklet.

Kiadták a riasztást Veszprém vármegyére is, zivataros időjárás várható.
Fotó: Nagy Lajos / Napló

Időjárás: Kiadták a riasztást Veszprém vármegyére

A HungaroMet Veszprém vármegyére citromsárga, elsőfokú riasztást adott ki zivatarveszély miatt. A fő kockázat a villámlás, de helyenként erős szél és jégeső is előfordulhat. Szerdán napközben főként a nyugati és délnyugati területeken várhatók zivatarok, intenzív, 15–25 mm körüli csapadékkal. A Dunántúl nyugati és északnyugati részein az éjfélig lehulló csapadék helyenként 20 mm-t is meghaladhatja.

Forrás: HungaroMet

Európa sem ússza meg az esőt

A Severe Weather Europe előrejelzése szerint súlyos vihar közelít Európa felé, amely Magyarország nyugati határát is érintheti. 2025. szeptember 10-én intenzív zivatarokra lehet számítani, elsősorban Közép-Olaszország és az Adria térségében. A várható nagy mennyiségű, 50 mm feletti csapadék rövid idő alatt árvízveszélyt okozhat. Az előrejelzések szerint Közép-Olaszországban és az Adria térségében kedd estétől csütörtök reggelig rendkívüli mennyiségű csapadék várható, akár 200–400 mm, heves szél és jégeső kíséretében. A történelmi eső súlyos villámárvizeket okozhat, és a vihar széle hazánk nyugati részeire is elérhet.

Európa sem marad ki a viharokból.
Forrás: www.severe-weather.eu

Kiemelik, hogy ha az előrejelzések helytállóak, az történelmi esőzés súlyos villámárvizeket okozhat. A mellékelt térkép alapján a vihar külső határa hazánk nyugati tájaira is kiterjed.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
