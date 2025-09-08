Kiadták a riasztást, durva felhőszakadásra figyelmeztet a meteorológia

Mint időjárás-előrejelzésükben írják, hétfőn többnyire napos időre számíthatunk, helyenként fátyolfelhőkkel. Az ország keleti és északkeleti részén azonban erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható, ezekből záporok, zivatarok is kialakulhatnak.

Az ország több megyéjére is felhőszakadást jósol az időjárás-előrejelzés

Forrás: HungaroMet

A zivatarokat helyenként felhőszakadás, kisebb jégdarabok és erős, viharos szél kísérheti.

A nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, estére pedig 15 és 22 fok közé csökken a hőmérséklet.

Így alakul az időjárás kedden

Délelőtt több helyen felhős lehet az ég, és főként az ország keleti, északkeleti részén számítani lehet záporokra, zivatarokra. Délutánra már többnyire napos idő valószínű, fátyol- és gomolyfelhőkkel, de csapadék inkább csak az északkeleti térségben fordulhat elő elszórtan. Estefelé nyugaton és délnyugaton ismét megnövekszik a felhőzet, és arrafelé újabb záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél továbbra is gyenge vagy mérsékelt marad, nem csak a zivataroktól távol, hanem általánosságban is. A legmelegebb órákban jellemzően 24 és 30 fok közötti hőmérséklet várható, de az északkeleti területeken ennél kissé hűvösebb is lehet.