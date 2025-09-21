Alig néhány felhő és forróság várható délután Veszprém térségében

Veszprém térségében délután túlnyomóan napos időjárás ígérkezik, csak kevés fátyolfelhő szűrheti a szeptemberi napsütést.

Ilyen időjárás várható Veszprém vármegyében

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Ilyen lesz a délutáni időjárás

Csapadékra egyáltalán nem kell számítani, a hőmérséklet 30 fok körül alakul, ami nyárias hőséget hoz. A délkeleti szél időnként megélénkül, ami kissé enyhítheti a forróság érzetét. Összességében ideális idő várható szabadtéri programokhoz - a Köpönyeg.