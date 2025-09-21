Időjárás
2 órája
Alig néhány felhő és forróság várható délután Veszprém térségében
Ismét napos és kellemes idő várható.
Veszprém térségében délután túlnyomóan napos időjárás ígérkezik, csak kevés fátyolfelhő szűrheti a szeptemberi napsütést.
Ilyen lesz a délutáni időjárás
Csapadékra egyáltalán nem kell számítani, a hőmérséklet 30 fok körül alakul, ami nyárias hőséget hoz. A délkeleti szél időnként megélénkül, ami kissé enyhítheti a forróság érzetét. Összességében ideális idő várható szabadtéri programokhoz - a Köpönyeg.
