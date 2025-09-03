szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulók
Felhős-napos

4 órája

Frissítő záporokkal tarkított, nyárias idő lesz ma vármegyénkben

Címkék#köpönyeg.hu#hőmérséklet#időjárás előrejelzés

Ma Veszprém környékén változékony időre számíthatunk.

Farkas Réka

Ma gyakran erősen gomolyfelhős lesz az ég, és változékony lesz az időjárás vármegyénkben, reggelig elszórtan, majd napközben főként keleten alakulhat ki zápor vagy zivatar.

Frissítő időjárás köszönt be Veszprém vármegyében
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Ilyen időjárásra számíthatunk

A hőmérséklet mérséklődik, délutánra 25 és 30 fok közé emelkedik. Veszprém térségében is változékony idő várható: a reggeli órákban még előfordulhat csapadék, később azonban hosszabb napos időszakok is ígérkeznek, így a nyárias meleg mellé frissítő zápor is társulhat – a köpönyeg.hu előrejelzése alapján.

 

