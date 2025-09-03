Frissítő záporokkal tarkított, nyárias idő lesz ma vármegyénkben

Ma gyakran erősen gomolyfelhős lesz az ég, és változékony lesz az időjárás vármegyénkben, reggelig elszórtan, majd napközben főként keleten alakulhat ki zápor vagy zivatar.

Frissítő időjárás köszönt be Veszprém vármegyében

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Ilyen időjárásra számíthatunk

A hőmérséklet mérséklődik, délutánra 25 és 30 fok közé emelkedik. Veszprém térségében is változékony idő várható: a reggeli órákban még előfordulhat csapadék, később azonban hosszabb napos időszakok is ígérkeznek, így a nyárias meleg mellé frissítő zápor is társulhat – a köpönyeg.hu előrejelzése alapján.