Felhős-napos
1 órája
Frissítő záporokkal tarkított, nyárias idő lesz ma vármegyénkben
Ma Veszprém környékén változékony időre számíthatunk.
Ma gyakran erősen gomolyfelhős lesz az ég, és változékony lesz az időjárás vármegyénkben, reggelig elszórtan, majd napközben főként keleten alakulhat ki zápor vagy zivatar.
Ilyen időjárásra számíthatunk
A hőmérséklet mérséklődik, délutánra 25 és 30 fok közé emelkedik. Veszprém térségében is változékony idő várható: a reggeli órákban még előfordulhat csapadék, később azonban hosszabb napos időszakok is ígérkeznek, így a nyárias meleg mellé frissítő zápor is társulhat – a köpönyeg.hu előrejelzése alapján.
Ezt ne hagyja ki!Indián nyár
Tegnap, 4:30
Visszatér a forróság térségünkbe, aztán jön majd a meglepetés
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre