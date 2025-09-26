szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meteorológia

2 órája

Így alakul az időjárás a hét utolsó napjaiban

Címkék#napsütés#prognózis#csapadék

Pénteken a reggeli köd eloszlása után is többnyire felhős, borongós időre lehet számítani, csak estefelé kezdhet északkelet felől felszakadozni a felhőzet. Helyenként még előfordulhat eső vagy zápor. A csúcshőmérséklet nagyjából 19 fok körül alakul - írja országos időjárás-előrejelzésében a Köpönyeg.

Veol.hu

 A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint pénteken borongós idő várható, időnként gyenge esővel vagy záporral. A délkeleti szél eleinte mérsékelt marad, de délutánra gyakran megélénkül. Reggel körülbelül 9, délután pedig 16 fok körüli hőmérsékletre lehet készülni.

Woman,Cyclist,With,Read,The,Map,Sitting,On,Halt,Illuminated időjárás
Az időjárás-előrejelzés szerint hétvégén napsütésre és esőre is számítani lehet
Forrás: Shutterstock-illusztráció

Marad a változékony időjárás

A hétvégén szombaton több napsütés ígérkezik, míg vasárnap ismét előfordulhat gyenge eső, szitálás. Hétfőtől azonban szárazabb időjárás várható.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu