Így alakul az időjárás a hét utolsó napjaiban

A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint pénteken borongós idő várható, időnként gyenge esővel vagy záporral. A délkeleti szél eleinte mérsékelt marad, de délutánra gyakran megélénkül. Reggel körülbelül 9, délután pedig 16 fok körüli hőmérsékletre lehet készülni.

Az időjárás-előrejelzés szerint hétvégén napsütésre és esőre is számítani lehet

Marad a változékony időjárás

A hétvégén szombaton több napsütés ígérkezik, míg vasárnap ismét előfordulhat gyenge eső, szitálás. Hétfőtől azonban szárazabb időjárás várható.