58 perce
Így alakul az időjárás a hét utolsó napjaiban
Pénteken a reggeli köd eloszlása után is többnyire felhős, borongós időre lehet számítani, csak estefelé kezdhet északkelet felől felszakadozni a felhőzet. Helyenként még előfordulhat eső vagy zápor. A csúcshőmérséklet nagyjából 19 fok körül alakul - írja országos időjárás-előrejelzésében a Köpönyeg.
A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint pénteken borongós idő várható, időnként gyenge esővel vagy záporral. A délkeleti szél eleinte mérsékelt marad, de délutánra gyakran megélénkül. Reggel körülbelül 9, délután pedig 16 fok körüli hőmérsékletre lehet készülni.
Marad a változékony időjárás
A hétvégén szombaton több napsütés ígérkezik, míg vasárnap ismét előfordulhat gyenge eső, szitálás. Hétfőtől azonban szárazabb időjárás várható.