Visszatér a nyárias idő

A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint csütörtökön többnyire napos időre számíthatunk, csak néhány fátyolfelhő zavarhatja a derült eget. Napközben gyenge délnyugati, estefelé pedig északnyugati szél várható. A reggeli hőmérséklet 14°C körül alakul, délutánra pedig 27°C köré melegszik a levegő.

Az időjárás-előrejelzés szerint nyárias hőmérsékletekre számíthatunk

Forrás: Getty Images-illusztráció

Így alakul a hétvége időjárása

Pénteken egy hidegfront közeledik, emiatt a napos és felhősebb időszakok váltják egymást, de számottevő csapadék nem valószínű. Szombaton szelesebb idő lesz, változó felhőzettel, a csúcshőmérséklet várhatóan nem éri el a 25°C-ot. Vasárnap viszont ismét napos, késő nyári időre van kilátás.