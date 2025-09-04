2 órája
Visszatér a nyárias idő
Csütörtökön a kora reggeli órákban a Tiszántúlon még lehetnek zivatarok, de ezek hamarosan elvonulnak. Ezt követően napos időre számíthatunk, időnként megjelenő fátyol- vagy gomolyfelhőkkel. Eső szinte sehol sem várható. Az északnyugati szél sok helyen élénkebbé válhat. A hőmérséklet nyárias lesz, körülbelül 30 fok körül alakul - írja országos időjárás-előrejelzésében a Köpönyeg.
A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint csütörtökön többnyire napos időre számíthatunk, csak néhány fátyolfelhő zavarhatja a derült eget. Napközben gyenge délnyugati, estefelé pedig északnyugati szél várható. A reggeli hőmérséklet 14°C körül alakul, délutánra pedig 27°C köré melegszik a levegő.
Így alakul a hétvége időjárása
Pénteken egy hidegfront közeledik, emiatt a napos és felhősebb időszakok váltják egymást, de számottevő csapadék nem valószínű. Szombaton szelesebb idő lesz, változó felhőzettel, a csúcshőmérséklet várhatóan nem éri el a 25°C-ot. Vasárnap viszont ismét napos, késő nyári időre van kilátás.