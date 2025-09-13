A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint szombaton a napsütéses időszakok mellett időnként megnövekedhet a felhőzet, de esőre nem kell számítani. A délkeleti szél mérsékelten fúj. Reggel körülbelül 15°C, délután pedig 25°C várható.

Az előrejezés szerint felemásan alakul a hétvége időjárása

Forrás: Getty Images-illusztráció

Így alakul a vasárnap és a jövő hét elejének időjárása

Vasárnap egy hidegfront hoz több alkalommal esőt, záporokat és lehűlést. A jövő hét elején már szárazabb, mérsékelten meleg időre számíthatunk.