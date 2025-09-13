4 órája
Felemásan alakul a hétvége időjárása
Szombaton kezdetben napos időre számíthatunk, később azonban egyre több gomolyfelhő jelenik meg az égen, és estétől több helyen záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet átmenetileg 25 és 29 fok közé emelkedik, miközben a délkeleti szél is élénkebbé válik - írja országos időjárás-előrejelzésében a Köpönyeg.
A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint szombaton a napsütéses időszakok mellett időnként megnövekedhet a felhőzet, de esőre nem kell számítani. A délkeleti szél mérsékelten fúj. Reggel körülbelül 15°C, délután pedig 25°C várható.
Így alakul a vasárnap és a jövő hét elejének időjárása
Vasárnap egy hidegfront hoz több alkalommal esőt, záporokat és lehűlést. A jövő hét elején már szárazabb, mérsékelten meleg időre számíthatunk.