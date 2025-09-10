3 órája
Zivatarok, viharos szél és jégeső miatt adtak ki figyelmeztetést Veszprém vármegyére
Zivatarok veszélye miatt adott ki citromsárga, elsőfokú figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat. Mint írják, elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.
A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint szerdán délelőttől délnyugat felől ismét beborul az ég, a korábban kissé felszakadozó felhőzet újra zárttá válik.
Dél körül nyugat, délnyugat felől egyre több helyen várható eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. Az Alpokalján nagyobb mennyiségű csapadék is hullhat. A délkeleti szél napközben megélénkül. A legmelegebb órákban általában 25 és 31 fok közötti hőmérsékletre lehet számítani, de a nyugat-dunántúli, esősebb tájakon ennél hűvösebb lehet. Késő estére 18 és 25 fok közé hűl a levegő.
Így alakul az időjárás csütörtökön
Nyugat felől fokozatosan felszakadozik és csökken a felhőzet, így a Dunántúlon több órára kisüthet a nap. Az összefüggő esőzóna kelet, északkelet felé elhagyja az országot, utána már csak elszórtan fordulhat elő eső, zápor vagy zivatar. A déli szél a Tiszántúlon időnként megerősödhet, majd a szél fokozatosan északi irányba fordul. A délutáni órákban 21 és 28 fok közötti hőmérsékletre lehet számítani.