Zivatarok, viharos szél és jégeső miatt adtak ki figyelmeztetést Veszprém vármegyére

A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint szerdán délelőttől délnyugat felől ismét beborul az ég, a korábban kissé felszakadozó felhőzet újra zárttá válik.

Zivatarokra, jégesőre, viharos szélre figyelmeztet az időjárás-előrejelzés

Forrás: HungaroMet

Dél körül nyugat, délnyugat felől egyre több helyen várható eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. Az Alpokalján nagyobb mennyiségű csapadék is hullhat. A délkeleti szél napközben megélénkül. A legmelegebb órákban általában 25 és 31 fok közötti hőmérsékletre lehet számítani, de a nyugat-dunántúli, esősebb tájakon ennél hűvösebb lehet. Késő estére 18 és 25 fok közé hűl a levegő.

Így alakul az időjárás csütörtökön

Nyugat felől fokozatosan felszakadozik és csökken a felhőzet, így a Dunántúlon több órára kisüthet a nap. Az összefüggő esőzóna kelet, északkelet felé elhagyja az országot, utána már csak elszórtan fordulhat elő eső, zápor vagy zivatar. A déli szél a Tiszántúlon időnként megerősödhet, majd a szél fokozatosan északi irányba fordul. A délutáni órákban 21 és 28 fok közötti hőmérsékletre lehet számítani.