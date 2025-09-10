szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meteorológia

43 perce

Zivatarok, viharos szél és jégeső miatt adtak ki figyelmeztetést Veszprém vármegyére

Címkék#zivatar#jégeső#elsőfokú figyelmeztetés

Zivatarok veszélye miatt adott ki citromsárga, elsőfokú figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat. Mint írják, elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

Veol.hu

A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint szerdán délelőttől délnyugat felől ismét beborul az ég, a korábban kissé felszakadozó felhőzet újra zárttá válik.

időjárás
Zivatarokra, jégesőre, viharos szélre figyelmeztet az időjárás-előrejelzés
Forrás: HungaroMet

Dél körül nyugat, délnyugat felől egyre több helyen várható eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. Az Alpokalján nagyobb mennyiségű csapadék is hullhat. A délkeleti szél napközben megélénkül. A legmelegebb órákban általában 25 és 31 fok közötti hőmérsékletre lehet számítani, de a nyugat-dunántúli, esősebb tájakon ennél hűvösebb lehet. Késő estére 18 és 25 fok közé hűl a levegő.

Így alakul az időjárás csütörtökön

Nyugat felől fokozatosan felszakadozik és csökken a felhőzet, így a Dunántúlon több órára kisüthet a nap. Az összefüggő esőzóna kelet, északkelet felé elhagyja az országot, utána már csak elszórtan fordulhat elő eső, zápor vagy zivatar. A déli szél a Tiszántúlon időnként megerősödhet, majd a szél fokozatosan északi irányba fordul. A délutáni órákban 21 és 28 fok közötti hőmérsékletre lehet számítani.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu