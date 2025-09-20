2 órája
Nemsokára jön a fordulat, ránk rúgja az ajtót az igazi ősz
Jól teszi, aki kihasználja a napokban tapasztalható kellemes időt, ugyanis már nem tart sokáig.
A hétvégén ismét nyárias meleg várható a Kárpát-medencében: napközben a hőmérséklet elérheti a 30 fokot, és a reggelek is enyhébbek lesznek, így egy időre búcsút mondhatunk a hűvös, csípős hajnaloknak. A meteorológusok szerint azonban ez az időjárás csak rövid ideig tart, ugyanis kedd estétől egy hidegfront érkezik, amely jelentős lehűlést és esőt hoz magával - írja prognózisában a Köpönyeg.
A következő napokban napos, meleg időre számíthatunk, fátyolfelhőkkel tarkítva. Csapadék csak a jövő hét közepén várható. Szombat délután a délkeleti tájakon akár 30 fok fölé is melegedhet a levegő, máshol 26–29 fok közötti maximumokra van kilátás. Reggelente párásságra, ködre is számítani lehet, de ezek gyorsan megszűnnek a nap és a déli szél hatására.
Vasárnap és hétfőn országszerte egyre több helyen elérheti vagy átlépheti a hőmérséklet a 30 fokot, és a reggelek továbbra is kellemesek maradnak.
Végleg elköszön a nyárias időjárás
A nyárias idő viszont nem marad sokáig: kedd estétől betör a hidegfront, amely sok esőt és jelentős lehűlést hoz. A hét közepére a nappali maximumok már csak 20 fok körül alakulnak, és ezzel nagy valószínűséggel végleg elköszönhetünk az idei nyárias melegtől.
