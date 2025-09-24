Veszprém megkapta az első őszi gyomrost az időjárástól, erre lehet készülni

Ma délután Veszprém térségében erősen felhős, borongós időjárásra készülhetünk, a napot alig-alig láthatjuk.

Hideg, záporos időjárás vár Veszprém térségére

Fotó: Nagy Lajos / Napló

Ilyen időjárás vár ránk délután

A késő délutáni óráktól délnyugat felől egyre nagyobb eséllyel érkezik eső, zápor, amely időszakosan akár kiadósabb csapadékot is hozhat. Az északkeleti szél fokozatosan megerősödik, néhol kifejezetten élénk, kellemetlen lökésekkel is számolni kell, ami a hőérzetet tovább csökkenti. A hőmérséklet délután 14 és 24 fok között alakul, a felhőzet és a szél miatt inkább a hűvösebb tartomány lesz jellemző. A reggeli ködfoltok délutánra mindenhol feloszlanak a koponyeg.hu előrejelzése alapján.