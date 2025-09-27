szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Időjárás

4 órája

Ma eloszlanak a felhők Veszprém és térsége felett, mutatjuk, mi vár ránk

#időjárás előrejelés#hőmérséklet

A kiadós esőzés után több helyen napsütéses idő várható ma.

Farkas Réka

Ma Veszprém térségében a felhőzet kelet felől csökken, szakadozik, így délután már több helyen napsütéses időjárás várható.

Ilyen időjárásra számíthatunk a vármegyében.
Ilyen időjárásra számíthatunk a vármegyében
Forrás: Pexels-illusztráció

Időjárás-előrejelzés

Csapadék csak elvétve, zápor formájában fordulhat elő. Az élénk északkeleti szél továbbra is érzékelhető lesz. A nappali maximum hőmérséklet 20°C körül alakul, így kellemes, kissé szeles, változóan napos idő várható a koponyeg.hu előrejelzése alapján.

 

 

