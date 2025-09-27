Időjárás
1 órája
Ma eloszlanak a felhők Veszprém és térsége felett, mutatjuk, mi vár ránk
A kiadós esőzés után több helyen napsütéses idő várható ma.
Ma Veszprém térségében a felhőzet kelet felől csökken, szakadozik, így délután már több helyen napsütéses időjárás várható.
Időjárás-előrejelzés
Csapadék csak elvétve, zápor formájában fordulhat elő. Az élénk északkeleti szél továbbra is érzékelhető lesz. A nappali maximum hőmérséklet 20°C körül alakul, így kellemes, kissé szeles, változóan napos idő várható a koponyeg.hu előrejelzése alapján.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre