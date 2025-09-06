szeptember 6., szombat

Meteorológia

1 órája

Változékony időt hoz a szombat

#felhő#északnyugati szél#zápor

Szombaton a nyugati országrészben sok napsütésre lehet számítani, miközben keleten még kialakulhatnak záporok a gomolyfelhőkből. A nap elején még erős lesz az északnyugati szél, de délutánra mérséklődik. A csúcshőmérséklet várhatóan eléri a 29 Celsius-fokot - írja országos időjárás-előrejelzésében a Köpönyeg.

Veol.hu

A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint szombaton változékony időre számíthatunk: napsütés és időnként felhősebb időszakok váltják egymást, de eső nem várható. Az északnyugati szél főként délelőtt lehet erős, majd estére mérséklődik. A hőmérséklet reggel körülbelül 14 fok, délután pedig 23 fok körül alakul.

View over Veszprém időjárás
Az időjárás-előrejelzés szerint szombaton változékony időre számíthatunk
Forrás: Getty Images-illusztráció

Így alakul az időjárás a továbbiakban

Vasárnap derült, napos idő lesz, csak kevés felhő zavarhatja a napsütést, és a szél is gyenge marad. Délutánra 25 fok körüli meleg várható. A jövő hét elején tovább erősödik a nappali felmelegedés.

 

