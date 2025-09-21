szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Kíváncsi vagy, meddig marad velünk a nyár? Mutatjuk!

Vasárnap derült, száraz időre van kilátás, sok napsütéssel. A déli, délkeleti szél helyenként élénkebbé válhat. A hőmérséklet tovább emelkedik, napközben akár 30 fok körüli melegre is számíthatunk - írja országos időjárás-előrejelzésében a Köpönyeg.

A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint vasárnap napos időre számíthatunk, de az égen fátyolfelhők is megjelennek – ezekből nem várható csapadék. A délkeleti szél mérsékelt marad, időnként azonban élénk lökések is előfordulhatnak. Reggel körülbelül 15°C-ra, délután pedig 28°C körüli melegre készülhetünk.

Lassan búcsúzik a nyárias időjárás
Kedden búcsúzik a nyárias időjárás

Hétfőn még kitart a nyárias időjárás, azonban kedden egy kiterjedt, hullámzó frontrendszer közelíti meg térségünket, ami mögött a hőmérséklet jelentősen és tartósan visszaesik.

 

