Kíváncsi vagy, meddig marad velünk a nyár? Mutatjuk!

A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint vasárnap napos időre számíthatunk, de az égen fátyolfelhők is megjelennek – ezekből nem várható csapadék. A délkeleti szél mérsékelt marad, időnként azonban élénk lökések is előfordulhatnak. Reggel körülbelül 15°C-ra, délután pedig 28°C körüli melegre készülhetünk.

Lassan búcsúzik a nyárias időjárás

Fotó: Getty Images-illusztráció

Kedden búcsúzik a nyárias időjárás

Hétfőn még kitart a nyárias időjárás, azonban kedden egy kiterjedt, hullámzó frontrendszer közelíti meg térségünket, ami mögött a hőmérséklet jelentősen és tartósan visszaesik.