1 órája
Kíváncsi vagy, meddig marad velünk a nyár? Mutatjuk!
Vasárnap derült, száraz időre van kilátás, sok napsütéssel. A déli, délkeleti szél helyenként élénkebbé válhat. A hőmérséklet tovább emelkedik, napközben akár 30 fok körüli melegre is számíthatunk - írja országos időjárás-előrejelzésében a Köpönyeg.
A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint vasárnap napos időre számíthatunk, de az égen fátyolfelhők is megjelennek – ezekből nem várható csapadék. A délkeleti szél mérsékelt marad, időnként azonban élénk lökések is előfordulhatnak. Reggel körülbelül 15°C-ra, délután pedig 28°C körüli melegre készülhetünk.
Kedden búcsúzik a nyárias időjárás
Hétfőn még kitart a nyárias időjárás, azonban kedden egy kiterjedt, hullámzó frontrendszer közelíti meg térségünket, ami mögött a hőmérséklet jelentősen és tartósan visszaesik.