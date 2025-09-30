Időjárás
4 órája
Itt az őszi fordulat: hűvös, szeles idő köszönt Veszprém vármegyére
A nyárias melegnek egyelőre búcsút inthetünk.
Veszprém térségében ma többnyire felhős időjárás várható, de időnként kaphatunk egy kis napsütést is.
Így alakul a mai időjárás
Elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északkeleti szél gyakran megerősödik, ami hűvösebb levegőt hoz, így a nappali csúcshőmérséklet mindössze 14–15 fok körül alakul. A nyárias melegnek egyelőre búcsút inthetünk, inkább kora őszi jellegű időre készülhetünk a koponyeg.hu előrejelzése alapján.
Az ősz színre lép
Azért ne lógassuk az orrunkat az eső miatt, mert ilyenkor Veszprém is megmutatja az egyik legszebb arcát:
Ezt ne hagyja ki!Őszi hangulat
12 órája
Őszi színekbe öltözött Veszprém, képgalériánkban mutatjuk a legszebb pillanatokat!
