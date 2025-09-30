szeptember 30., kedd

Itt az őszi fordulat: hűvös, szeles idő köszönt Veszprém vármegyére

A nyárias melegnek egyelőre búcsút inthetünk.

Farkas Réka

Veszprém térségében ma többnyire felhős időjárás várható, de időnként kaphatunk egy kis napsütést is.

Erős szél és hűvös időjárás jön.
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Így alakul a mai időjárás

Elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északkeleti szél gyakran megerősödik, ami hűvösebb levegőt hoz, így a nappali csúcshőmérséklet mindössze 14–15 fok körül alakul. A nyárias melegnek egyelőre búcsút inthetünk, inkább kora őszi jellegű időre készülhetünk a koponyeg.hu előrejelzése alapján.

Az ősz színre lép

Azért ne lógassuk az orrunkat az eső miatt, mert ilyenkor Veszprém is megmutatja az egyik legszebb arcát:

 

 

 

