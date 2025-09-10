szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Időjárás

4 órája

Szerdán végre megérkezik az ősz

Időjárás szerdán: erősen felhős, vagy borult lesz az ég. Hajnalban, reggel szórványosan, majd a kora délutáni óráktól DNy felől egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar. 23 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. A délkeleti szél élénk lehet - írja a koponyeg.hu.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Időjárás szerdán Veszprém környékén

A Vmeteo szerint szerdán egy hullámzó frontrendszer lesz felettünk. Erősen felhős, illetve borult lesz az ég, főként a délutáni óráktól pedig eső, záporeső, zivatar is érkezik, jelentős mennyiségű csapadékkal. A mérsékelt délkeleti szelet élénk széllökések kísérik. A hőmérséklet reggel 16°C, délután 22°C körül ígérkezik.

 

