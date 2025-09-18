Időjárás
39 perce
A vármegyében kitisztul az ég, derűs idő vár ránk
Elvonulnak a fellegek a vármegye felől.
Délutánra Veszprém térségében a reggeli rétegfelhőzet feloszlása után derült, napos időjárásra számíthatunk.
Ilyen időjárásra számíthatunk
Csapadék nem várható, a szél is mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli 12 fokról fokozatosan emelkedik, délutánra kellemesen meleg, 24 fok körüli értékeket mérhetünk. Összességében igazi kora őszi, napfényes idő ígérkezik a térségben – a köpönyeg.hu előrejelzése alapján.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre