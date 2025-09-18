szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

39 perce

A vármegyében kitisztul az ég, derűs idő vár ránk

Címkék#Köpönyeg hu#hőmérséklet#időjárás előrejelzés

Elvonulnak a fellegek a vármegye felől.

Farkas Réka

Délutánra Veszprém térségében a reggeli rétegfelhőzet feloszlása után derült, napos időjárásra számíthatunk.

Napsütés és meleg időjárás jön
Napsütés és meleg időjárás jön
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Ilyen időjárásra számíthatunk

Csapadék nem várható, a szél is mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli 12 fokról fokozatosan emelkedik, délutánra kellemesen meleg, 24 fok körüli értékeket mérhetünk. Összességében igazi kora őszi, napfényes idő ígérkezik a térségben – a köpönyeg.hu előrejelzése alapján.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
