2 órája
Kiadták a riasztást: durva lehűlés jön szélviharral és jégesővel
A délután folyamán borongós és csapadékos időre számíthatnak a Veszprém vármegyeiek. Az időjárás fokozatosan hűvösebbé válik, és az eső mellett a szél is erősödhet.
Veszprém vármegyében a délután folyamán borongós, csapadékos időjárás várható, miközben a hőmérséklet fokozatosan csökken. Emellett a szél is megerősödhet – írja a koponyeg.hu.
Időjárás: ez várható délután
A következő órákban a hőmérséklet fokozatosan csökken:
- 12:00 – 18 °C
- 13:00 – 18 °C
- 14:00 – 17 °C
- 15:00 – 17 °C
- 16:00 – 16 °C
- 17:00 – 16 °C
- 18:00 – 15 °C
- 19:00 – 14 °C
Egész nap 12 km/h szél és 5 mm csapadék várható. A délutáni eső elsősorban záporok formájában jelentkezhet. A Közép-Dunántúlon sárga figyelmeztetés van érvényben heves zivatarok miatt, villámlás, szélvihar és jégeső is előfordulhat.
A délután során a közlekedésben alkalmazkodni kell az időjárás változásaihoz, a szabadban tartózkodók pedig keressenek fedett helyet a zivatar idején. A hőmérséklet csökkenése mellett a széllel és az esővel egyaránt számolni kell, így a ruházatot és a programokat ennek megfelelően érdemes tervezni.