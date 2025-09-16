szeptember 16., kedd

Kiadták a riasztást: durva lehűlés jön szélviharral és jégesővel

A délután folyamán borongós és csapadékos időre számíthatnak a Veszprém vármegyeiek. Az időjárás fokozatosan hűvösebbé válik, és az eső mellett a szél is erősödhet.

Balogh Rebeka

Veszprém vármegyében a délután folyamán borongós, csapadékos időjárás várható, miközben a hőmérséklet fokozatosan csökken. Emellett a szél is megerősödhet – írja a koponyeg.hu.

Az időjárás Veszprémben délutánra hűvösebbé válik, és a felhők között záporok is előfordulhatnak. Forrás: pexels
Az időjárás Veszprém vármegyében délutánra hűvösebbé válik, és záporok is előfordulhatnak
Forrás: Pexels

Időjárás: ez várható délután

A következő órákban a hőmérséklet fokozatosan csökken: 

  • 12:00 – 18 °C
  • 13:00 – 18 °C
  • 14:00 – 17 °C
  • 15:00 – 17 °C
  • 16:00 – 16 °C
  • 17:00 – 16 °C
  • 18:00 – 15 °C
  • 19:00 – 14 °C

Egész nap 12 km/h szél és 5 mm csapadék várható. A délutáni eső elsősorban záporok formájában jelentkezhet. A Közép-Dunántúlon sárga figyelmeztetés van érvényben heves zivatarok miatt, villámlás, szélvihar és jégeső is előfordulhat.

A délután során a közlekedésben alkalmazkodni kell az időjárás változásaihoz, a szabadban tartózkodók pedig keressenek fedett helyet a zivatar idején. A hőmérséklet csökkenése mellett a széllel és az esővel egyaránt számolni kell, így a ruházatot és a programokat ennek megfelelően érdemes tervezni.

 

 

