Indián nyár
3 órája
Visszatér a forróság térségünkbe, aztán jön majd a meglepetés
Máris visszatérhet a nyár? Ma napközben még a napsütésé lesz a főszerep, ám estére változékony idő várható Veszprém térségében.
Ma napközben napsütéses időjárásra számíthatunk, igazi nyári meleg köszönt ismét be vármegyénkben.
Ilyen időjárás várható ma
A hőmérséklet 28 és 34 fok között tetőzik majd. A délutáni órákban még derűs marad az idő, ám estefelé nyugat felől zivatarok érkezhetnek, melyek Veszprém térségét is érinthetik. A záporok mellett erősebb széllökések, helyenként jégeső is előfordulhat, így érdemes számítani egy mozgalmasabb estére a napos, forró időt követően - írja a köpönyeg.hu.
15 órája
