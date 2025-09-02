szeptember 2., kedd

Indián nyár

1 órája

Visszatér a forróság térségünkbe, aztán jön majd a meglepetés

Máris visszatérhet a nyár? Ma napközben még a napsütésé lesz a főszerep, ám estére változékony idő várható Veszprém térségében.

Farkas Réka

Ma napközben napsütéses időjárásra számíthatunk, igazi nyári meleg köszönt ismét be vármegyénkben.

Így alakul az időjárás szeretett vármegyénkben.
Fotó: Fülöp Ildikó / Napló

Ilyen időjárás várható ma

A hőmérséklet 28 és 34 fok között tetőzik majd. A délutáni órákban még derűs marad az idő, ám estefelé nyugat felől zivatarok érkezhetnek, melyek Veszprém térségét is érinthetik. A záporok mellett erősebb széllökések, helyenként jégeső is előfordulhat, így érdemes számítani egy mozgalmasabb estére a napos, forró időt követően - írja a köpönyeg.hu.

 

