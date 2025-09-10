Elő az esernyőket: leszakadt az ég Veszprém megyében

Az időjárás több helyen már ősziesre fordult: a nyugati és délnyugati országrészekben kisebb eséllyel, de előfordulhat egy-egy beágyazódott zivatar, amelyet intenzív csapadék (15–25 mm) és szélerősödés kísérhet. Ma a Dunántúlon helyenként, éjszaka a középső országrészen néhol, holnap pedig északkeleten nagyobb területen is előfordulhat 20 mm feletti csapadékösszeg.

Az időjárás nem kegyes hozzánk, elő kell venni az esernyőket

Forrás: archív/veol.hu

Őszies fordulat az időjárásban

A következő órákban továbbra is számítani lehet záporokra, majd estefelé felhősödés várható. A hőmérséklet fokozatosan csökken, éjszakára 17–18 °C köré süllyedhet. Sárga riasztás van érvényben heves zivatarok miatt Közép-Dunántúlon – így Veszprém vármegyében is. A figyelmeztetés csütörtök 00:59-ig, majd péntek 00:59-ig marad érvényben.

A meteorológiai szolgálat kiemeli: zivatarok idején a látási és útviszonyok gyorsan romolhatnak, ezért a közlekedők fokozott óvatossággal induljanak útnak.