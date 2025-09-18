1 órája
Póló vagy pulóver? Esetleg kabát? Mutatjuk, mire lesz szükséged a nap hátralévő részében
Az időjárás-előrejelzés szerint a mai nap második felében a kellemes őszi melegből fokozatosan csökken a hőmérséklet, és estére már kifejezetten hűvös lesz.
Veszprém vámegyében a reggel hűvösen indult, a hőmérséklet 12 fok körül alakult, a hőérzet is ehhez igazodott, a délnyugati szél 4 km/h sebességgel segített rá a hűvös őszi reggeli időjáráshoz – írja a Köpönyeg.
Így alakul az időjárás délután
Az előrejelzés szerint déltől akár 23 fokot is mérhetünk, de a hőmérséklet innen már fokozatosan csökkenhet. Kora délutánra 21 fokra süllyedhet a hőmérséklet, 16 órakor pedig már csak 20 fok várható. A késő délutáni órákban 18 fokig mérséklődhet a levegő hőmérséklete.
Csapadék és erősebb szél nem valószínű, így nyugodt, kellemes időre van kilátás Veszprémben. Az UV-sugárzás várhatóan mérsékelt marad, ami a kora őszi napokra jellemző.
Mire számíthatunk este?
Az est közeledtével egyre frissebbé válhat a levegő. A páratartalom délelőtt 68% körül alakult, ez napközben is hasonló szinten maradhat, ami a kora esti lehűlést hangsúlyosabbá teheti. Bár a szél várhatóan továbbra sem erősödik meg, a hőmérséklet csökkenése miatt egy vékony kabát már jól jöhet a kora esti órákban.