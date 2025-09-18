szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás-előrejelzés

1 órája

Póló vagy pulóver? Esetleg kabát? Mutatjuk, mire lesz szükséged a nap hátralévő részében

Címkék#Veszprém#köpönyeg#Időjáráselőrejelzés#időjárás#hőmérséklet

Az időjárás-előrejelzés szerint a mai nap második felében a kellemes őszi melegből fokozatosan csökken a hőmérséklet, és estére már kifejezetten hűvös lesz.

Balogh Rebeka

Veszprém vámegyében a reggel hűvösen indult, a hőmérséklet 12 fok körül alakult, a hőérzet is ehhez igazodott, a délnyugati szél 4 km/h sebességgel segített rá a hűvös őszi reggeli időjáráshoz – írja a Köpönyeg.

Az időjárás délutánra fokozatosan lehűl
Az időjárás délutánra fokozatosan lehűl
Forrás: pexels

Így alakul az időjárás délután

Az előrejelzés szerint déltől akár 23 fokot is mérhetünk, de a hőmérséklet innen már fokozatosan csökkenhet. Kora délutánra 21 fokra süllyedhet a hőmérséklet, 16 órakor pedig már csak 20 fok várható. A késő délutáni órákban 18 fokig mérséklődhet a levegő hőmérséklete.

Csapadék és erősebb szél nem valószínű, így nyugodt, kellemes időre van kilátás Veszprémben. Az UV-sugárzás várhatóan mérsékelt marad, ami a kora őszi napokra jellemző.

Mire számíthatunk este?

Az est közeledtével egyre frissebbé válhat a levegő. A páratartalom délelőtt 68% körül alakult, ez napközben is hasonló szinten maradhat, ami a kora esti lehűlést hangsúlyosabbá teheti. Bár a szél várhatóan továbbra sem erősödik meg, a hőmérséklet csökkenése miatt egy vékony kabát már jól jöhet a kora esti órákban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu