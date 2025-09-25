szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meteorológia

41 perce

Csütörtökön szükségünk lehet az esernyőre

Címkék#északkeleti szél#csapadék#esernyő

Csütörtökön nagyrészt borult vagy erősen felhős időre számíthatunk, sok helyen esővel, záporral, keleten pedig akár zivatar is kialakulhat. Az északkeleti szél sokfelé megélénkül, néhol erős lökések is lehetnek. A hőmérséklet 15 és 23 fok között alakul - írja országos időjárás-előrejelzésében a Köpönyeg.

Veol.hu

A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint csütörtökön a kora reggeli órákban átvonuló esőre, záporokra lehet számítani, napközben viszont már nem valószínű újabb csapadék, bár az ég továbbra is borult vagy erősen felhős marad. Az északkeleti szél mérsékelt marad. A hőmérséklet reggel 10, délután körülbelül 15 fok lesz.

időjárás
Az időjárás-előrejelzés szerint átvonuló esőre, záporokra lehet számítani csütörtökön
Fotó: Nagy Lajos/Napló-illusztráció

Ilyen lesz a hétvége időjárása

Pénteken is túlnyomóan felhős idő várható, néhol kisebb esővel. Szombattól viszont szárazabb levegő érkezik, így csökken a csapadék esélye. A hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu