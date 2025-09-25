41 perce
Csütörtökön szükségünk lehet az esernyőre
Csütörtökön nagyrészt borult vagy erősen felhős időre számíthatunk, sok helyen esővel, záporral, keleten pedig akár zivatar is kialakulhat. Az északkeleti szél sokfelé megélénkül, néhol erős lökések is lehetnek. A hőmérséklet 15 és 23 fok között alakul - írja országos időjárás-előrejelzésében a Köpönyeg.
A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint csütörtökön a kora reggeli órákban átvonuló esőre, záporokra lehet számítani, napközben viszont már nem valószínű újabb csapadék, bár az ég továbbra is borult vagy erősen felhős marad. Az északkeleti szél mérsékelt marad. A hőmérséklet reggel 10, délután körülbelül 15 fok lesz.
Ilyen lesz a hétvége időjárása
Pénteken is túlnyomóan felhős idő várható, néhol kisebb esővel. Szombattól viszont szárazabb levegő érkezik, így csökken a csapadék esélye. A hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul.
