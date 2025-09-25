Csütörtökön szükségünk lehet az esernyőre

A Veszprém és környéke időjárását figyelő vmeteo prognózisa szerint csütörtökön a kora reggeli órákban átvonuló esőre, záporokra lehet számítani, napközben viszont már nem valószínű újabb csapadék, bár az ég továbbra is borult vagy erősen felhős marad. Az északkeleti szél mérsékelt marad. A hőmérséklet reggel 10, délután körülbelül 15 fok lesz.

Az időjárás-előrejelzés szerint átvonuló esőre, záporokra lehet számítani csütörtökön

Fotó: Nagy Lajos/Napló-illusztráció

Ilyen lesz a hétvége időjárása

Pénteken is túlnyomóan felhős idő várható, néhol kisebb esővel. Szombattól viszont szárazabb levegő érkezik, így csökken a csapadék esélye. A hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul.