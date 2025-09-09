Kedden érdemes mindenre is készülni

Keddi időjárás: a hajnali, reggeli zivatarok, záporok után többórás napsütés várható, majd délután ismét megnövekszik a gomolyfelhőzet, és elszórtan újra lehet csapadék. 28-29 fok körül alakul a hőmérséklet - írja a koponyeg.hu.

Keddi időjárás: marad a nyár

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Keddi időjárás Veszprém környékén

A Vmeteo szerint kedden napos és kissé erősebben felhős időszakok egyaránt előfordulhatnak, csapadék nem valószínű. Mérsékelt délnyugati szél fúj. A hőmérséklet reggel 16°C, délután 25°C körül ígérkezik.