Időjárás
1 órája
Kedden érdemes mindenre is készülni
Keddi időjárás: a hajnali, reggeli zivatarok, záporok után többórás napsütés várható, majd délután ismét megnövekszik a gomolyfelhőzet, és elszórtan újra lehet csapadék. 28-29 fok körül alakul a hőmérséklet - írja a koponyeg.hu.
Keddi időjárás Veszprém környékén
A Vmeteo szerint kedden napos és kissé erősebben felhős időszakok egyaránt előfordulhatnak, csapadék nem valószínű. Mérsékelt délnyugati szél fúj. A hőmérséklet reggel 16°C, délután 25°C körül ígérkezik.
