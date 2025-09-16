Brutális hidegfront érkezik kedden

Keddi időjárás: északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és egyre többfelé várható zápor, zivatar. A szél ÉNy-ira fordul és megerősödik. 22 fok körül alakul a hőmérséklet, hidegfront érkezik - írja a koponyeg.hu.

Keddi időjárás: esős napunk lesz

Fotó: Nagy Lajos / Napló

Keddi időjárás Veszprém környékén

A Vmeteo szerint kedden egy hullámzó frontrendszer okoz borongós, ismétlődően esős időt. A mérsékelt északnyugati szelet időnként élénk széllökések kísérik. A hőmérséklet reggel 14°C, délután 18°C körül ígérkezik, de a tartósan esős időben ennél pár fokkal hidegebb lesz.