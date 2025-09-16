Időjárás
1 órája
Brutális hidegfront érkezik kedden
Keddi időjárás: északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és egyre többfelé várható zápor, zivatar. A szél ÉNy-ira fordul és megerősödik. 22 fok körül alakul a hőmérséklet, hidegfront érkezik - írja a koponyeg.hu.
Keddi időjárás Veszprém környékén
A Vmeteo szerint kedden egy hullámzó frontrendszer okoz borongós, ismétlődően esős időt. A mérsékelt északnyugati szelet időnként élénk széllökések kísérik. A hőmérséklet reggel 14°C, délután 18°C körül ígérkezik, de a tartósan esős időben ennél pár fokkal hidegebb lesz.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre