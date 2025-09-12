Időjárás
3 órája
Pénteken visszatér a nyár?
Pénteki időjárás: a párafoltok feloszlása után ragyogó napsütésre számíthatunk, csapadék nélkül, kevés fátyolfelhővel. Nyárias meleg lesz 26 fok körüli maximumokkal - írja a koponyeg.hu.
Pénteki időjárás Veszprém környékén
A Vmeteo szerint pénteken a sok napsütés mellett csak kevés gomolyfelhő jelenik meg az égen, száraz marad az idő. Gyenge marad a változó irányú légmozgás. A hőmérséklet reggel 15°C, délután 24°C körül ígérkezik.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre