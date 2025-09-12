szeptember 12., péntek

Pénteken visszatér a nyár?

Pénteki időjárás: a párafoltok feloszlása után ragyogó napsütésre számíthatunk, csapadék nélkül, kevés fátyolfelhővel. Nyárias meleg lesz 26 fok körüli maximumokkal - írja a koponyeg.hu.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Pénteki időjárás Veszprém környékén 

A Vmeteo szerint pénteken a sok napsütés mellett csak kevés gomolyfelhő jelenik meg az égen, száraz marad az idő. Gyenge marad a változó irányú légmozgás. A hőmérséklet reggel 15°C, délután 24°C körül ígérkezik.

