Pénteken visszatér a nyár?

Pénteki időjárás: a párafoltok feloszlása után ragyogó napsütésre számíthatunk, csapadék nélkül, kevés fátyolfelhővel. Nyárias meleg lesz 26 fok körüli maximumokkal - írja a koponyeg.hu.

Pénteki időjárás: visszatér a nyár?

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Pénteki időjárás Veszprém környékén

A Vmeteo szerint pénteken a sok napsütés mellett csak kevés gomolyfelhő jelenik meg az égen, száraz marad az idő. Gyenge marad a változó irányú légmozgás. A hőmérséklet reggel 15°C, délután 24°C körül ígérkezik.