Időjárás
43 perce
Vasárnap brutális lehűlés érkezik
Érkezik a hidegfront.
Vasárnapi időjárás: erősen felhős, vagy borult lesz az ég, csak késő délutántól kezd csökkeni a felhőzet nyugat felől. Délnyugat felől sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Az északnyugati szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hidegfront előtt még 25 fok is lehet, majd a front után 20 fok alá süllyedhet a hőmérséklet – írja a koponyeg.hu.
Vasárnapi időjárás Veszprém környékén
A Vmeteo szerint vasárnap hidegfront érkezik. Többnyire erősen felhős, illetve borult lesz az ég, többször számíthatunk esőre, záporesőre. Az élénk északnyugati szelet gyakran kísérik erős széllökések. A hőmérséklet reggel 15°C, délután 18°C ígérkezik.
