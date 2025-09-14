szeptember 14., vasárnap

Vasárnap brutális lehűlés érkezik

Címkék#Veszprém#hőmérséklet#hidegfront

Érkezik a hidegfront.

Vasárnapi időjárás: erősen felhős, vagy borult lesz az ég, csak késő délutántól kezd csökkeni a felhőzet nyugat felől. Délnyugat felől sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Az északnyugati szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. A hidegfront előtt még 25 fok is lehet, majd a front után 20 fok alá süllyedhet a hőmérséklet – írja a koponyeg.hu. 

Vasárnapi időjárás: érkezik a hidegfront
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Vasárnapi időjárás Veszprém környékén 

A Vmeteo szerint vasárnap hidegfront érkezik. Többnyire erősen felhős, illetve borult lesz az ég, többször számíthatunk esőre, záporesőre. Az élénk északnyugati szelet gyakran kísérik erős széllökések. A hőmérséklet reggel 15°C, délután 18°C ígérkezik.

 

