Vasárnapra érkezik a szeszélyes idő

A koponyeg.hu előrejelzése szerint változóan felhős, de alapvetően száraz lesz a vasárnapi időjárás. Ez azt jelenti, hogy a napsütés és a felhők váltakozása várható, de csapadék nélkül. Az előrejelzés külön kiemeli, hogy a légmozgás átmenetileg mérséklődik, ami azt jelenti, hogy a korábbi napokhoz képest kevésbé lesz érezhető a szél. A hőmérséklet a portál becslése alapján 20–22 fok között alakulhat, ami az év ezen szakaszában kifejezetten kellemes, tavaszias vagy akár kora őszi időnek felel meg. Ez a verzió tehát egy barátságos, szabadtéri programokra alkalmas napot ígér.

Vasárnapi időjárás: szeszélyes lesz a hét utolsó napja

Vasárnapi időjárás: meleg napsütés vagy hűvös szél?

Ezzel szemben a vmeteo előrejelzése jóval borúsabb képet mutat. Szerintük vasárnap jellemzően erősen felhős égre tekinthetünk fel, ami már eleve kevésbé derűs hangulatot vetít előre. A délutáni órákban bár csupán jelentéktelen záporeső kialakulásával számolnak, mégis felhívják a figyelmet arra, hogy csapadék előfordulhat. Ez a részlet azért fontos, mert egy rövidebb kirándulás, szabadtéri program vagy akár egy családi séta tervezésekor sem mindegy, hogy kell-e számítani esőre. A széllel kapcsolatban mérsékelt északnyugati légmozgást említenek, amely kissé hűvösebb érzetet kelthet. A hőmérsékleti kilátások is eltérnek a koponyeg.hu által közöltektől: reggel 9 fok körüli értékre számíthatunk, délután pedig mindössze 16 fok körül alakulhat a maximum. Ez már inkább igazi őszi időnek felel meg, ami pulóvert vagy könnyebb kabátot igényel.

A két előrejelzés közötti különbség több szempontból is érdekes. Egyrészt rávilágít arra, hogy a meteorológiai modellek mennyire eltérő következtetésekre juthatnak ugyanarra a napra vonatkozóan. Másrészt megmutatja azt is, hogy az időjárás tervezésekor érdemes több forrásból tájékozódni, és a programokat mindig rugalmasan alakítani. Elképzelhető, hogy vasárnap végül inkább a koponyeg.hu által ígért kellemesebb idő lesz jellemző, de az sem kizárt, hogy a vmeteo borúsabb, hűvösebb előrejelzése válik valóra.

Összességében tehát a vasárnap időjárása bizonytalan, ám annyi biztos, hogy nagyobb esőzés nem várható. Aki szabadtéri programot tervez, az jobb, ha felkészül mind a kellemes napsütésre, mind a hűvösebb, borúsabb változatra. Egy könnyű kabát, esernyő, vagy réteges öltözködés jó megoldás lehet arra, hogy bármilyen körülmények között kényelmesen teljen a nap. Az időjárás szeszélyessége ugyanakkor egyúttal a szépségét is adja: a változatosság mindig tartogat meglepetéseket. Vasárnap tehát a derű és a ború váltakozása mellett élvezhetjük az ősz színeit és hangulatát.