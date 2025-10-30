Áramszünet a Bakonyban, erős szél fúj Zirc környékén

„Az áramszünet oka, hogy a középfeszültségű hálózaton üzemzavar van. Minden bizonnyal a nagy szél miatt. Dolgoznak rajt. Sajnos nem tudni, mikorra tudják elhárítani" – tájékoztatta a porvai polgármester a bakonyi zsákfalu lakóit.

Bakonyi áramszünet – Porván várják a hiba kijavítását.

Forrás: Pexels-illusztráció

Áramszünet a bakonyi faluban

A hiba kapcsán megkerestük a szolgáltatót, az E.ON gyors választ ígért, arról is, az időjárással, a széllel összefügg-e a meghibásodás. Amint megkapjuk a választ, közzétesszük.

Nyitóképünk Pexels-illusztráció.