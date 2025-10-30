október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Áramszünet a Bakonyban, erős szél fúj Zirc környékén

Címkék#hálózat#Bakonyban#porvai#bakonyi#Zirc#üzemzavar#polgármester#áramszünet#szél#E ON

Éjjel óta erős szél fúj a Magas-Bakonyban. Ez lehet az oka annak is, hogy üzemzavar miatti áramszünetről értesültünk.

Rimányi Zita

„Az áramszünet oka, hogy a középfeszültségű hálózaton üzemzavar van. Minden bizonnyal a nagy szél miatt. Dolgoznak rajt. Sajnos nem tudni, mikorra tudják elhárítani" – tájékoztatta a porvai polgármester a bakonyi zsákfalu lakóit.

Bakonyi áramszünet – Porván várják a hiba kijavítását.
Bakonyi áramszünet – Porván várják a hiba kijavítását.
Forrás: Pexels-illusztráció

Áramszünet a bakonyi faluban

A hiba kapcsán megkerestük a szolgáltatót, az E.ON gyors választ ígért, arról is, az időjárással, a széllel összefügg-e a meghibásodás. Amint megkapjuk a választ, közzétesszük.

Nyitóképünk Pexels-illusztráció.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu