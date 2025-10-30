Időjárás
32 perce
Áramszünet a Bakonyban, erős szél fúj Zirc környékén
Éjjel óta erős szél fúj a Magas-Bakonyban. Ez lehet az oka annak is, hogy üzemzavar miatti áramszünetről értesültünk.
„Az áramszünet oka, hogy a középfeszültségű hálózaton üzemzavar van. Minden bizonnyal a nagy szél miatt. Dolgoznak rajt. Sajnos nem tudni, mikorra tudják elhárítani" – tájékoztatta a porvai polgármester a bakonyi zsákfalu lakóit.
Áramszünet a bakonyi faluban
A hiba kapcsán megkerestük a szolgáltatót, az E.ON gyors választ ígért, arról is, az időjárással, a széllel összefügg-e a meghibásodás. Amint megkapjuk a választ, közzétesszük.
Nyitóképünk Pexels-illusztráció.
