Több bakonyi patak is kiszáradt, befutott a szakértő válasz, amin a jövő is múlik
Tavalyhoz képest csaknem a felére csökkent a csapadékmennyiség a Bakonyban. Kiszáradtak több helyen a patakmedrek, de ez nem jelenti azt, hogy sehol nincs víz a bakonyi patakokban. A vízügy tájékoztatást adott a jelenlegi helyzetről, az okokról és a várható változásokról is.
Több kiszáradt patakmeder jelzi az időjárás drasztikus változását. Az aszály a bakonyi erdőkben, a bakonyi patakok esetében is gondot okoz. Alacsony a vízállás, de nem mindenhol egyforma a helyzet a Magas-Bakonyban sem Zircnél, ahol a Gaja, a Cuha és a Gerence is ered. A térségben gyakran túrázók tapasztalatai nyomán megkérdeztük a témában a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot is.
Kiszáradtak vagy nem száradtak ki a bakonyi patakok? Furcsa, hogy nemcsak nyáron száraz a Cuha-patak medre Vinyénél, hanem októberben is? Nemrégiben Kurtus Jánostól kértünk friss információkat, ugyanis a Csodálatos Bakony csoport és weboldal működtetője gyakran túrázik a Magas-Bakonyban.
A Gerence-patakról Bakonybélnél készített képeket, van víz benne és persze a Gerence völgye ezért is vonzza kirándulókat. A Cuha völgyéről, a Zirc és Porva-Csesznek közötti szakaszról ugyancsak tudott fotókat mutatni. Vízzel együtt.
Több helyen ugyan száraz vagy csaknem száraz a meder, ám a forrásvidéken, Zircnél csörgedeznek a bakonyi patakok.
A Bakony karsztos hegység, a talajba, a kőzet repedéseibe elszivároghat a víz. Persze, ha lenne a csapadék révén kellő utánpótlása, akkor az elszivárgás ellenére a mederben is maradna víz
– magyarázta el olvasónk.
Szakértői tájékoztatást kértünk a Cuha, a Gaja és a Gerence kapcsán a vízügytől is. Olvasóink szerint ugyanis az szokatlan, hogy októberben sincs vagy kevés bennük víz, mások szerint ilyen már előfordult az elmúlt években.
- Mi a tapasztalatuk a magas-bakonyi patakok nyári, őszi kiszáradásáról?
- Mi a tapasztalatuk a jelenlegi helyzetről a terepbejárások alapján?
- Mi lehet az indoka a jelenlegi helyzetnek? A kevés őszi eső?
- Mi várható az elkövetkezőkben?
Cuha, Gaja, Gerence – Durva kiszáradás? Hol csörgedeztek bakonyi patakok? (képgaléria)Örülsz, ha neked csobog a kis patak?
Bakonyi patakok – A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság válasza
A vízfolyások és állóvizek vízállása javarészt a vízgyűjtőkre hulló csapadék mennyiségének függvénye
– szögezte le a vízügy a tájékoztatásában.
A kevés csapadék és az eső egyenlőtlen eloszlása, valamint a magas hőmérsékletből adódó jelentős párolgás nyár végére alacsony vízállásokat eredményez. A csapadékosabb, tavaszig tartó feltöltődési időszakban a vízszintek ismét megemelkednek. Ez jó hír.
A szakértői magyarázat szerint a napjainkban tapasztalható éghajlatváltozás egyik velejárója a csapadék aránytalan területi és időbeli eloszlása:
- megtapasztalhatunk hosszú, eső nélküli időszakokat,
- majd hirtelen, rövid idő alatt az átlagosnál intenzívebb esőzést.
Ezen felül jellemzőek a tartósan magas nyári hőmérsékletek is.
Mivel a 2025-ös nyár aszályt hozott, ennek nyoma látszik most a vízszinteken, bizonyos esetekben kisebb vízfolyások el is apadhatnak.
Bakonyi vízfolyások adottságai
A Bakony magasan fekvő, nyíltkarsztos területein – ahol a vizek beszivárgása is jellemző a felszínalatti rétegekbe – nem ritka, hogy időről időre kiszáradnak a vízfolyások. A kérdésben említett vízfolyások, a Cuhai-Bakony-ér, a Gaja-patak és a Gerence-patak is ezek közé tartozik.
Csapadékadatok a térségben
Idén például Bakonynánán október 20. reggel 7 óráig összesen 366,8 milliméter csapadék hullott, amely a sokéves csapadék (január-október: 594,5 milliméter) 62 százaléka, azaz alig több mint fele.
Veszprém vármegyében több vízmérce-szelvény is kiszáradt:
- Bitva-patak – Mihályháza,
- Gerence – Takácsi,
- Gaja-patak – Bakonynána.
