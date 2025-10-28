Több bakonyi patak is kiszáradt, befutott a szakértő válasz, amin a jövő is múlik

Több kiszáradt patakmeder jelzi az időjárás drasztikus változását. Az aszály a bakonyi erdőkben, a bakonyi patakok esetében is gondot okoz. Alacsony a vízállás, de nem mindenhol egyforma a helyzet a Magas-Bakonyban sem Zircnél, ahol a Gaja, a Cuha és a Gerence is ered. A térségben gyakran túrázók tapasztalatai nyomán megkérdeztük a témában a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot is.

Bakonyi patakok – A Cuha Zirc közelében, a forrásvidékén ugyan csörgedezik, de az aszály komoly gondot okoz. Tavalyhoz képest csaknem a felére csökkent a csapadékmennyiség a Bakonyban.

Forrás: Csodálatos Bakony, Kurtus János

Kiszáradtak vagy nem száradtak ki a bakonyi patakok? Furcsa, hogy nemcsak nyáron száraz a Cuha-patak medre Vinyénél, hanem októberben is? Nemrégiben Kurtus Jánostól kértünk friss információkat, ugyanis a Csodálatos Bakony csoport és weboldal működtetője gyakran túrázik a Magas-Bakonyban.

A Gerence-patakról Bakonybélnél készített képeket, van víz benne és persze a Gerence völgye ezért is vonzza kirándulókat. A Cuha völgyéről, a Zirc és Porva-Csesznek közötti szakaszról ugyancsak tudott fotókat mutatni. Vízzel együtt.

Több helyen ugyan száraz vagy csaknem száraz a meder, ám a forrásvidéken, Zircnél csörgedeznek a bakonyi patakok.

A Bakony karsztos hegység, a talajba, a kőzet repedéseibe elszivároghat a víz. Persze, ha lenne a csapadék révén kellő utánpótlása, akkor az elszivárgás ellenére a mederben is maradna víz

– magyarázta el olvasónk.

Szakértői tájékoztatást kértünk a Cuha, a Gaja és a Gerence kapcsán a vízügytől is. Olvasóink szerint ugyanis az szokatlan, hogy októberben sincs vagy kevés bennük víz, mások szerint ilyen már előfordult az elmúlt években.