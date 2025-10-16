Időjárás
1 órája
Csütörtökön olyan őszi idő vár ránk, amilyenre mindig is vágytunk
Csütörtöki időjárás: reggel ködfoltok képződhetnek, melyek feloszlását követően váltakozó felhőzetre, csapadékmentes időre számíthatunk. Esetleg elvétve fordulhat elő zápor. A legmagasabb hőmérséklet 14–15 fok körül valószínű - írja a koponyeg.hu.
Csütörtöki időjárás Veszprém környékén:
A Vmeteo szerint csütörtökön a felhős ég mellett néhány órás napsütésre is van kilátás, csapadék nem valószínű. Mérsékelt délnyugati szél fúj. A hőmérséklet reggel 6°C, délután 14°C körül ígérkezik.
