Csütörtökön olyan őszi idő vár ránk, amilyenre mindig is vágytunk

Csütörtöki időjárás: reggel ködfoltok képződhetnek, melyek feloszlását követően váltakozó felhőzetre, csapadékmentes időre számíthatunk. Esetleg elvétve fordulhat elő zápor. A legmagasabb hőmérséklet 14–15 fok körül valószínű - írja a koponyeg.hu. 

Csütörtöki időjárás: kellemes napunk lesz
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Csütörtöki időjárás Veszprém környékén:

A Vmeteo szerint csütörtökön a felhős ég mellett néhány órás napsütésre is van kilátás, csapadék nem valószínű. Mérsékelt délnyugati szél fúj. A hőmérséklet reggel 6°C, délután 14°C körül ígérkezik.

