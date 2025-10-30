Érkezik a hidegfront, felerősödik a szél

október 30., csütörtök

Csütörtöki időjárás: északnyugat felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és kora délutántól elszórtan alakul ki záporeső. Később csökken a felhőzet, és már csak délen lehet csapadék. A DNy-i, Ny-i szél többfelé lesz erős. 19 fok köré melegszik a levegő - írja a koponyeg.hu.

Csütörtöki időjárás: érkezik a hidegfont
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Csütörtöki időjárás Veszprém környékén

A Vmeteo szerint csütörtökön egy gyenge hidegfront robog át felettünk. A délelőtti néhány órás napsütés mellett délután vastagabban megvenövekszika felhőzet és jelentéktelen eső is kialakulhat. Élénk, időnként erős délnyugati szél fúj, ami estére északnyugatira fordul és mérséklődik. A hőmérséklet reggel 10°C, délután 17°C körül ígérkezik.

 

