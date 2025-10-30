Időjárás
1 órája
Érkezik a hidegfront, felerősödik a szél
Csütörtöki időjárás: északnyugat felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és kora délutántól elszórtan alakul ki záporeső. Később csökken a felhőzet, és már csak délen lehet csapadék. A DNy-i, Ny-i szél többfelé lesz erős. 19 fok köré melegszik a levegő - írja a koponyeg.hu.
Csütörtöki időjárás Veszprém környékén
A Vmeteo szerint csütörtökön egy gyenge hidegfront robog át felettünk. A délelőtti néhány órás napsütés mellett délután vastagabban megvenövekszika felhőzet és jelentéktelen eső is kialakulhat. Élénk, időnként erős délnyugati szél fúj, ami estére északnyugatira fordul és mérséklődik. A hőmérséklet reggel 10°C, délután 17°C körül ígérkezik.
Ezt ne hagyja ki!Túrázás
2025.10.23. 15:30
Cuha, Gaja, Gerence – Durva kiszáradás? Hol csörgedeztek bakonyi patakok? (képgaléria)Örülsz, ha neked csobog a kis patak?
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre