Hétfőn érkezik a hidegfront

Hétfői időjárás: északnyugat felől gyenge hidegfront érkezik, amely hatására erősen megnövekszik a felhőzet, helyenként zápor is előfordulhat. A szél élénk marad. A hőmérséklet 15 és 20 fok között várható - írja a koponyeg.hu.

Hétfői időjárás: érkezik a hidegfront
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Hétfői időjárás Veszprém környékén

A Vmeteo szerint hétfőn eleinte erősen felhős lesz az ég, később több napsütésre van kilátás, csapadék nélkül. Élénk északnyugati szél fúj. A hőmérséklet reggel 9°C, délután 16°C körül ígérkezik.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
