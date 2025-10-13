Időjárás
55 perce
Hétfőn érkezik a hidegfront
Hétfői időjárás: északnyugat felől gyenge hidegfront érkezik, amely hatására erősen megnövekszik a felhőzet, helyenként zápor is előfordulhat. A szél élénk marad. A hőmérséklet 15 és 20 fok között várható - írja a koponyeg.hu.
Hétfői időjárás Veszprém környékén
A Vmeteo szerint hétfőn eleinte erősen felhős lesz az ég, később több napsütésre van kilátás, csapadék nélkül. Élénk északnyugati szél fúj. A hőmérséklet reggel 9°C, délután 16°C körül ígérkezik.
Ezt ne hagyja ki!Őszi csúszásveszély az utakon
14 órája
Vigyázz, a lehullott nedves falevél úgy csúszik, mint a hó – fokozott balesetveszély Veszprém környékén!
