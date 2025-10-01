Kíváncsi vagy a holnapi időjárásra? Mutatjuk, de nem mindenki örül majd neki

A holnapi időjárás kellemes őszi időt ígér

A köpönyeg.hu előrejelzése kiegészíti a képet: a csütörtök nap folyamán felhőátvonulásokra lehet számítani, majd estefelé északkelet felől csökken a felhőzet. Csapadék csupán elszórtan, néhol fordulhat elő. Az északkeleti szél nagy területen lehet erős, így a szélvédett helyek előnyben lesznek. A hőmérséklet reggel -1 és +7 fok között alakul, délután pedig 15°C körüli maximumra számíthatunk, ami az évszaknak megfelelő, mérsékelt melegnek felel meg.

Összességében tehát a szerda estétől csütörtök estig tartó időszak változékony, de fokozatosan javuló időt ígér. A felhők és a szél ugyan jelen lesznek, de a csapadék jelentős része elkerüli az országot. A reggeli órákban hidegebb, fagyponthoz közeli hőmérsékletre kell számítani, a nappali órák viszont már kellemesen mérsékelt időt hoznak.

A Dunántúlon és a keleti határvidéken a felhős, szeles idő mellett is lehetőség nyílik a szabadtéri programokra, ugyanakkor a reggeli fagyokra érdemes felkészülni. A napsütéses órákban élvezhetjük a gomolyfelhők látványát, a szél és a hőmérséklet azonban a ruházatban és a szabadtéri tevékenységek tervezésében is figyelembe veendő.