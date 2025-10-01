1 órája
Kíváncsi vagy a holnapi időjárásra? Mutatjuk, de nem mindenki örül majd neki
Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szerda estétől csütörtök reggelig fokozatosan javul az idő. A záporos gócok egyre több helyen megszűnnek, a felhőzet lassan szakadozik, csökken, és egyre többfelé kiderül az ég.
Ugyanakkor a holnapi időjárás elsősorban a keleti határ közelében, illetve a Dunántúlon még hajnalban és reggel is maradhatnak felhősebb körzetek. Az északi és északkeleti szél a keleti és nyugat-dunántúli tájakon élénk marad, másutt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 9 fok között alakul, de az északi, derült, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken fagypont köré, sőt alá is süllyedhet a hőmérséklet, így a fagyra érzékeny növények védelmére érdemes figyelni.
Csütörtökön a vmeteo előrejelzése szerint a felhőzet közepesen és erősen felhős marad, ugyanakkor csapadékra nem kell számítani. A nap folyamán eleinte mérsékelt északnyugati szél fúj, majd a késő órákban az északkeleti irány kerül túlsúlyba. A hőmérséklet reggel 3°C körül alakul, délutánra pedig 12°C körül várható, így a nappali órák mérsékelt, kellemes időt ígérnek.
A holnapi időjárás kellemes őszi időt ígér
A köpönyeg.hu előrejelzése kiegészíti a képet: a csütörtök nap folyamán felhőátvonulásokra lehet számítani, majd estefelé északkelet felől csökken a felhőzet. Csapadék csupán elszórtan, néhol fordulhat elő. Az északkeleti szél nagy területen lehet erős, így a szélvédett helyek előnyben lesznek. A hőmérséklet reggel -1 és +7 fok között alakul, délután pedig 15°C körüli maximumra számíthatunk, ami az évszaknak megfelelő, mérsékelt melegnek felel meg.
Összességében tehát a szerda estétől csütörtök estig tartó időszak változékony, de fokozatosan javuló időt ígér. A felhők és a szél ugyan jelen lesznek, de a csapadék jelentős része elkerüli az országot. A reggeli órákban hidegebb, fagyponthoz közeli hőmérsékletre kell számítani, a nappali órák viszont már kellemesen mérsékelt időt hoznak.
A Dunántúlon és a keleti határvidéken a felhős, szeles idő mellett is lehetőség nyílik a szabadtéri programokra, ugyanakkor a reggeli fagyokra érdemes felkészülni. A napsütéses órákban élvezhetjük a gomolyfelhők látványát, a szél és a hőmérséklet azonban a ruházatban és a szabadtéri tevékenységek tervezésében is figyelembe veendő.
Az előrejelzések alapján az időjárás a következő napokban összességében stabilizálódik: a naposabb órák mellett a felhőzet és a szél mérséklődik, a csapadék esélye csökken, így a hét közepére kellemes, kora tavaszi jellegű időre számíthatunk.