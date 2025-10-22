2 órája
A holnapi időjárás odavág Pápának és Ajkának - Veszprém megyére riadót fújtak
Október 23-ra egészen biztosan elő kell venni az esernyőket. A holnapi időjárás miatt Veszprém megyére már ki is adta a meteorológia a figyelmeztetést.
Érkezik az októberi hosszú hétvége, azonban időjárás tekintetében a kezdés nem lesz túl kellemes, legalábbis, ami Veszprém vármegyét illeti, biztosan nem. Az időjáráselőrejelzés szerint október 23-án szűkebb hazánkban rendesen megnyitják az égi csapot. Elengedhetetlen tény, hogy óriási szükség van a csapadékra, azonban ez alááshatja a szabadtérre tervezett családi programokat. Mutatjuk, pontosan mivel kecsegtet a holnapi időjárás. Egy biztos, Veszprém vármegyére már kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.
Hidegfront hozza meg a változást
Ahogy arról már beszámoltunk, szerdán, azaz ma is számíthatunk arra, hogy megélénkül a délkeleti szél, ami miatt akár a mutatott hőfoknál is hidegebbnek érezhetjük az időt. Hőmérséklet tekintetében igazi őszies nap vár ránk, 16-17 fokos maximummal. Ehhez képest azonban a nemzeti ünnepünkre az előrejelzések szerint jobban elromlik az idő és már jelentős mennyiségű csapadékra is készülni kell Veszprém vármegyében.
A holnapi időjárás minden szabadtéri programnak betehet
Korábban arról számoltunk be, hogy az október 23. időjárás egészen kellemes és derűs lesz, azonban a friss előrejelzések nem teljesen ezt mutatják. Megyeszerte szerveznek rengeteg megemlékezést az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek és hőseinek tiszteletére. Most úgy néz ki, hogy a megyei rendezvényekre biztosan el fog kélni az esernyő.
A Köpönyeg.hu prognózisa szerint az ünneppel együtt egy markáns hidegfront is érkezik. Az érkező front előtt azonban egészen kellemes, 22 fokos időre számíthatunk. Már a nap első felében is alakulhatnak ki záporok, azonban az igazi hidegzuhany délutántól, estétől várható. Ekkortól a hidegfronttal kiadós esőzés, záporok és zivatarrendszerek érkezhetnek meg.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökre már ki is adta a Dunántúl több megyéjére az elsőfokú figyelmeztetést, többek között Veszprém vármegyére is. Mint írták, 24 óra leforgása alatt több mint 20 milliméter csapadék is lehullhat.
De nem csak Veszprém megye időjárása lesz szeszélyes a nemzeti ünnepen. Vas vármegyére szintén a nagyobb mennyiségű csapadék érkezése miatt adtak ki figyelmeztetést. Győr-Moson-Sopron vármegyében pedig a csapadék mellett a szél is veszélyforrás lehet. A legerősebb széllökések a 70 kilométer/órát is meghaladhatják.
Ilyen idő várható Veszprém megye nagyobb városaiban
- Veszprém időjárása
Veszprém időjárása a kora délutánig egészen kellemesen alakul. A hőmérő higanyszála akár 21 fokot is mutathat. Csapadékra már a délutánra fordulva is lehet számítani, azonban az idő igazán a késő délutántól romlik el. Rohamosan kezd visszaesni a hőmérséklet és az esőzés is megérkezik. Estére 10 milliméter, míg másnap hajnalra 7 milliméter csapadékot jeleznek. Mindemellett a szél sem lesz kellemes, már a délelőtti órákban 50 kilométer/óra felett lehetnek a lökések, azonban ezek délutánra tovább fokozódnak és a 70 kilométer/órás viharos széllökéseket is meg fogják közelíteni.
- Tapolca időjárása
Tapolca időjárása nagyon hasonlóan alakul Veszpréméhez a nemzeti ünnepen. Itt is 20 fölé rúghat a hőmérséklet, de sokáig nem örülhetünk neki. Már a délelőtti órákban érkezhet minimális csapadék, de a jelentősebb mennyiség délutántól várható. Estére 9 millimétert, míg másnap hajnalra 6 millimétert jeleznek. Picivel enyhébb lesz a szél Tapolcán, de a legerősebb lökések itt is elérhetik a 60 kilométer/órát.
- Balatonfüred időjárása
Balatonfüred időjárása is tartogat csapadékot és szelet is október 23-ra. A nap első felében szintén számítani lehet a 20 fok feletti értékekre, délelőtt eső nem várható, azonban a hidegfront délutántól ide is meghozza a csapadékot. Estére 7, míg másnap hajnalra 6 millimétert várnak. A hidegfronttal a viharos szél is megérkezik, itt is megközelíthetik a legerősebb széllökések a 70 kilométer/órát.
- Pápa időjárása
Pápa időjárása lehet a legcsapadékosabb Veszprém vármegyében. Bár a hőmérséklet a nap első felében itt is csapadékmentes és 20 fok feletti lesz, de késő délutántól megnyitják az égi csapot. A várakozások szerint Pápán 18 milliméter is hullhat, a legerősebb széllökések itt is meg fogják haladni az 50 kilométer/órát.
- Ajka időjárása
Ajka időjárása hasonló lesz a vármegye nagyobb városaiéhoz. Pápához hasonlóan itt lehet számítani a legtöbb csapadékra. A nap első fele itt is 21 fokos maximumot ígér, aztán az érkező hidegfront mindent elront. A nemzeti ünnep estéjén 15 milliméter csapadék is hullhat. A szél itt sem lesz kegyek, 50 kilométer/óra felett lesznek a legerősebb széllökések.