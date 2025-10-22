A holnapi időjárás odavág Pápának és Ajkának - Veszprém megyére riadót fújtak

Érkezik az októberi hosszú hétvége, azonban időjárás tekintetében a kezdés nem lesz túl kellemes, legalábbis, ami Veszprém vármegyét illeti, biztosan nem. Az időjáráselőrejelzés szerint október 23-án szűkebb hazánkban rendesen megnyitják az égi csapot. Elengedhetetlen tény, hogy óriási szükség van a csapadékra, azonban ez alááshatja a szabadtérre tervezett családi programokat. Mutatjuk, pontosan mivel kecsegtet a holnapi időjárás. Egy biztos, Veszprém vármegyére már kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.

A holnapi időjárás miatt már a figyelmeztetést is kiadták Veszprém vármegyére

Fotó: Nagy Lajos / Napló

Hidegfront hozza meg a változást

Ahogy arról már beszámoltunk, szerdán, azaz ma is számíthatunk arra, hogy megélénkül a délkeleti szél, ami miatt akár a mutatott hőfoknál is hidegebbnek érezhetjük az időt. Hőmérséklet tekintetében igazi őszies nap vár ránk, 16-17 fokos maximummal. Ehhez képest azonban a nemzeti ünnepünkre az előrejelzések szerint jobban elromlik az idő és már jelentős mennyiségű csapadékra is készülni kell Veszprém vármegyében.

A holnapi időjárás minden szabadtéri programnak betehet

Korábban arról számoltunk be, hogy az október 23. időjárás egészen kellemes és derűs lesz, azonban a friss előrejelzések nem teljesen ezt mutatják. Megyeszerte szerveznek rengeteg megemlékezést az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek és hőseinek tiszteletére. Most úgy néz ki, hogy a megyei rendezvényekre biztosan el fog kélni az esernyő.

A Köpönyeg.hu prognózisa szerint az ünneppel együtt egy markáns hidegfront is érkezik. Az érkező front előtt azonban egészen kellemes, 22 fokos időre számíthatunk. Már a nap első felében is alakulhatnak ki záporok, azonban az igazi hidegzuhany délutántól, estétől várható. Ekkortól a hidegfronttal kiadós esőzés, záporok és zivatarrendszerek érkezhetnek meg.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökre már ki is adta a Dunántúl több megyéjére az elsőfokú figyelmeztetést, többek között Veszprém vármegyére is. Mint írták, 24 óra leforgása alatt több mint 20 milliméter csapadék is lehullhat.

A holnapi időjárás meghozza a hidegfrontot a Dunántúlra

Forrás: met.hu

De nem csak Veszprém megye időjárása lesz szeszélyes a nemzeti ünnepen. Vas vármegyére szintén a nagyobb mennyiségű csapadék érkezése miatt adtak ki figyelmeztetést. Győr-Moson-Sopron vármegyében pedig a csapadék mellett a szél is veszélyforrás lehet. A legerősebb széllökések a 70 kilométer/órát is meghaladhatják.