1 órája
Ezt mi se hisszük el, ilyen idővel még nem fordultunk novemberre, nem semmi!
Újra meleg, napos idő köszönt be – megérkezik a vénasszonyok nyara. A holnapi időjárás a napsütésről, a fokozódó felmelegedésről és az élénk délnyugati szélről szól majd. A hőmérséklet több helyen 20 fok fölé emelkedik, így október végén is kora tavaszias napra számíthatunk. Mutatjuk a részleteket!
Hűvösen indult a mai nap, de a délutáni óráktól a fátyolfelhők mögül egyre több napsütést tapasztalhattunk. A délutáni órákra 15–20 fok közé emelkedik a hőmérséklet, a Dunántúl déli és középső részein pedig akár 22 °C is lehet. A holnapi időjárás során csapadék nem valószínű, a délnyugati szél azonban többfelé megélénkül - írja a Köpönyeg.
Holnapi időjárás - Csütörtökön tovább tart a vénasszonyok nyara a Bakonyban
Csütörtökön is marad a kellemes, napos őszi idő, de a nap folyamán megnövekszik a felhőzet, és helyenként zápor is előfordulhat. A hőmérséklet azonban így is 20 °C körül alakul, a szél mérsékelt vagy élénk marad. A vénasszonyok nyara tehát nem ér véget hirtelen, a hét közepén még kitart az enyhe, barátságos időjárás.
Forrás: met.hu, köpönyeg.hu
Figyelmeztetések és különleges jelenségek
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (met.hu) figyelmeztet arra, hogy a délnyugati szél a Dunántúl nyugati és északi részein időnként erősebb lökésekkel is fújhat, ami főként nyílt tereken, autóúton okozhat kellemetlenséget. Emellett a reggeli órákban többfelé párásság, helyenként ködfoltok is kialakulhatnak, amelyek rövid ideig korlátozhatják a látási viszonyokat. A tűzgyújtási tilalom ugyan már nincs érvényben, de a száraz avarégetés továbbra sem javasolt – a meleg, szeles idő gyorsan továbbterjesztheti a lángokat.
Tippek és tanácsok holnapra
- Reggel még érdemes vastagabb kabátot venni, de napközben elég lesz egy pulóver.
- A napsütés ideális szabadtéri programokra, kirándulásra vagy egy kávéra a teraszon.
- A délnyugati szél miatt autózásnál számítsunk oldalszélre a nyílt szakaszokon.
A holnapi időjárás újabb enyhe napot hoz, sok napsütéssel és 15–22 °C közötti hőmérséklettel. A vénasszonyok nyara ezzel megérkezik az országba, a hét közepén még élvezhetjük a kora tavaszias meleget, mielőtt újra változna az idő.
