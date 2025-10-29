október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás-előrejelzés

1 órája

Ezt mi se hisszük el, ilyen idővel még nem fordultunk novemberre, nem semmi!

Címkék#hőmérséklet#őszi#napsütés#délnyugati szél#vénasszonyok nyara

Újra meleg, napos idő köszönt be – megérkezik a vénasszonyok nyara. A holnapi időjárás a napsütésről, a fokozódó felmelegedésről és az élénk délnyugati szélről szól majd. A hőmérséklet több helyen 20 fok fölé emelkedik, így október végén is kora tavaszias napra számíthatunk. Mutatjuk a részleteket!

Veol.hu

Hűvösen indult a mai nap, de a délutáni óráktól a fátyolfelhők mögül egyre több napsütést tapasztalhattunk. A délutáni órákra 15–20 fok közé emelkedik a hőmérséklet, a Dunántúl déli és középső részein pedig akár 22 °C is lehet. A holnapi időjárás során csapadék nem valószínű, a délnyugati szél azonban többfelé megélénkül - írja a Köpönyeg.

Holnapi időjárás - Csütörtökön tovább tart a vénasszonyok nyara
Holnapi időjárás - Csütörtökön tovább tart a vénasszonyok nyara
Fotó: BK/Napló

Holnapi időjárás - Csütörtökön tovább tart a vénasszonyok nyara a Bakonyban

Csütörtökön is marad a kellemes, napos őszi idő, de a nap folyamán megnövekszik a felhőzet, és helyenként zápor is előfordulhat. A hőmérséklet azonban így is 20 °C körül alakul, a szél mérsékelt vagy élénk marad. A vénasszonyok nyara tehát nem ér véget hirtelen, a hét közepén még kitart az enyhe, barátságos időjárás.

Forrás: met.hu, köpönyeg.hu

Holnapi időjárás: A hőmérséklet 20 °C körül alakul a Bakonyban is, a szél mérsékelt vagy élénk marad
Fotó: BK/Napló

Figyelmeztetések és különleges jelenségek

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (met.hu) figyelmeztet arra, hogy a délnyugati szél a Dunántúl nyugati és északi részein időnként erősebb lökésekkel is fújhat, ami főként nyílt tereken, autóúton okozhat kellemetlenséget. Emellett a reggeli órákban többfelé párásság, helyenként ködfoltok is kialakulhatnak, amelyek rövid ideig korlátozhatják a látási viszonyokat. A tűzgyújtási tilalom ugyan már nincs érvényben, de a száraz avarégetés továbbra sem javasolt – a meleg, szeles idő gyorsan továbbterjesztheti a lángokat.

Tippek és tanácsok holnapra

  • Reggel még érdemes vastagabb kabátot venni, de napközben elég lesz egy pulóver.
  • A napsütés ideális szabadtéri programokra, kirándulásra vagy egy kávéra a teraszon.
  • A délnyugati szél miatt autózásnál számítsunk oldalszélre a nyílt szakaszokon.

A holnapi időjárás újabb enyhe napot hoz, sok napsütéssel és 15–22 °C közötti hőmérséklettel. A vénasszonyok nyara ezzel megérkezik az országba, a hét közepén még élvezhetjük a kora tavaszias meleget, mielőtt újra változna az idő.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu