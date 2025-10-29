Ezt mi se hisszük el, ilyen idővel még nem fordultunk novemberre, nem semmi!

Hűvösen indult a mai nap, de a délutáni óráktól a fátyolfelhők mögül egyre több napsütést tapasztalhattunk. A délutáni órákra 15–20 fok közé emelkedik a hőmérséklet, a Dunántúl déli és középső részein pedig akár 22 °C is lehet. A holnapi időjárás során csapadék nem valószínű, a délnyugati szél azonban többfelé megélénkül - írja a Köpönyeg.

Holnapi időjárás - Csütörtökön tovább tart a vénasszonyok nyara

Fotó: BK/Napló

Csütörtökön is marad a kellemes, napos őszi idő, de a nap folyamán megnövekszik a felhőzet, és helyenként zápor is előfordulhat. A hőmérséklet azonban így is 20 °C körül alakul, a szél mérsékelt vagy élénk marad. A vénasszonyok nyara tehát nem ér véget hirtelen, a hét közepén még kitart az enyhe, barátságos időjárás.

Forrás: met.hu, köpönyeg.hu

Holnapi időjárás: A hőmérséklet 20 °C körül alakul a Bakonyban is, a szél mérsékelt vagy élénk marad

Figyelmeztetések és különleges jelenségek

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (met.hu) figyelmeztet arra, hogy a délnyugati szél a Dunántúl nyugati és északi részein időnként erősebb lökésekkel is fújhat, ami főként nyílt tereken, autóúton okozhat kellemetlenséget. Emellett a reggeli órákban többfelé párásság, helyenként ködfoltok is kialakulhatnak, amelyek rövid ideig korlátozhatják a látási viszonyokat. A tűzgyújtási tilalom ugyan már nincs érvényben, de a száraz avarégetés továbbra sem javasolt – a meleg, szeles idő gyorsan továbbterjesztheti a lángokat.

Tippek és tanácsok holnapra

Reggel még érdemes vastagabb kabátot venni, de napközben elég lesz egy pulóver.

A napsütés ideális szabadtéri programokra, kirándulásra vagy egy kávéra a teraszon.

A délnyugati szél miatt autózásnál számítsunk oldalszélre a nyílt szakaszokon.

A holnapi időjárás újabb enyhe napot hoz, sok napsütéssel és 15–22 °C közötti hőmérséklettel. A vénasszonyok nyara ezzel megérkezik az országba, a hét közepén még élvezhetjük a kora tavaszias meleget, mielőtt újra változna az idő.