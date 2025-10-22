október 22., szerda

Előd névnap

Hidegfronttal rúgja be az ajtót a hosszú hétvége időjárása, aztán jön az újabb csavar

Az előrejelzések szerint a következő négy napban kapunk mindent is. A hosszú hétvége időjárása nem csak egy fordulatot tartogat, ilyen lesz az idő a Dunántúlon.

Veol.hu

Nyakunkon az október legjobban várt négy napos hétvégéje. Most mindenkinek ideje van, hogy kicsit kiszakadjon a hétköznapok forgatagából, pihenjen, töltődjön, programozzon. Ehhez azonban az időjárásnak is kegyesnek kell lennie, így nem csoda, ha mindenkit az érdekel most a legjobban, hogy milyen lesz a hosszú hétvége időjárása. Most megnéztük, hogy mi várató az országban és Veszprém vármegyében.

A hosszú hétvége időjárása mindent hoz, amit csak el tudunk képzelni
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Hidegfronttal indul a hosszú hétvége időjárása

Ahogy arról már beszámoltunk, szerdán még száraz időnek örvendhetünk, azonban október 23. időjárása már nem lesz ilyen kegyes, ugyanis megérkezik a hidegfront, ami odavág a Dunántúlnak. Az egészen biztos, hogy a forradalmi megemlékezésekre érdemes lesz mindenkinek esernyőt magával vinni. Mint megírtuk, Veszprém vármegyében Pápa és Ajka kaphatja a legnagyobb pofont a hidegfronttól.

Mit mond az orvosmeteorológia

A hidegfront megérkezése előtt az időjárás-változásra érzékenyeknél melegfronti hatások tapasztalhatók, többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés jelentkezhet.

Ha már a nemzeti ünnepet elrontja a hidegfront, akkor mi várható a hosszú hétvége további napjaira, teheti fel mindenki magában a kérdést. Az biztos, hogy családi programokból nem lesz hiány. Érdemes lesz ellátogatni a Balaton környékére, ugyanis igazi programkavalkád várja az érdeklődőket. Többek között ezen a hétvégén rendezik a XVIII. Szigligeti Süllőfesztivált is.

A kérdés már csak az, hogy ezeket az eseményeket esőkabátban és esernyővel kell-e végigmulatnunk. Mutatjuk, mit mond az időjáráselőrejelzés a hosszú hétvégére. A Köpönyeg.hu prognózisa szerint csütörtökön valóban megérkezik a hidegfront, ami bőségesen hoz csapadékot, amely viharos széllel is párosul majd. Péntekre azonban jócskán csökken a csapadékhajlam, de továbbra is előfordulhatnak záporok. 14-15 fok körül alakul a hőmérsékelt.

Szombaton sem lélegezhetünk fel, továbbra is készülnünk kell a csapadékra, ugyanis újból erős felhősödés kezdődik. A maximum hőmérséklet 15fok lehet. A vasárnap sem hoz túlzott változást, marad a borongós idő. Délen többfelé, máshol elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. 9-16 fok körül alakul a csúcshőmérsékelt.

Újabb megyére adtak ki figyelmeztetést

A hosszú hétvége időjárása Zala vármegyébe is berobbantja a idegfrontot
Forrás: met.hu

Ahogy megírtuk, a Dunántúl több megyéjére, többek között Veszprém vármegyére is kiadta a figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat. Szerda reggel óta újabb megyével bővült a lista, ugyanis már Zala vármegyére is kiadták a citromsárga figyelmeztetést a zivatarok miatt. Itt elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, de akár jégeső is kialakulhat.

Veszprém vármegyében Pápa és Ajka kapja a legnagyobb pofont
Forrás: met.hu

Mint írtuk, Veszprém megye időjárása sem lesz kegyes csütörtökön. Megnyitják az égi csapot, amiből Pápa és Ajka kaphatja a legnagyobb szórást. Ezeken a városokban 18 és 15 milliméter csapadék várható az éjszaka folyamán. Bár a hőmérséklet a nap első felében 20 fok felett lesz, a délután berobbanó hidegfront esővel és vihar széllel hozza a lehűlést.

A meteorológia előrejelzése szerint pénteken északnyugat, nyugat felől szakadozni, csökkenni kezd a felhőzet, így napközben már jellemzően rövidebb-hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. A frontális csapadékzóna egyre inkább kelet felé tolódik. Szombatra a a kevésbé szeles nyugati, délnyugati tájakon köd is keletkezhet. A nap második felében ismét felhősödés kezdődik. Több helyen van esély időszakos esőre, záporra. Vasárnap inkább a nap második felében lehet számítani esőre, záporokra. A hét utolsó napján a szél csak kevés helyen élénkül meg.

Ezt hozza a hosszú hétvége időjárása Veszprém megyébe

Azt már tudjuk, hogy a csütörtök a hidegfront megérkezésével nem alakul fényesen szűkebb hazánkban. Most azt nézzük meg, hogy péntektől vasárnapig milyen időre lehet számítani a megye több városában és környékén.

  • Veszprém időjárása

Veszprém időjárása a csütörtöki esőzés után szinte teljesen csapadékmentesnek mondható, azonban a hidegfront az egész hosszú hétvégén éreztetni fogja hatását, ami leginkább a hőmérsékletben fog megmutatkozni. Péntektől vasárnapig a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 fok körül alakul. Viharos szélre huzamosan nem kell számítani. Péntek délutántól a szél egyre csendesebbé válik.

  • Ajka időjárása

Ajka időjárása a hosszú hétvégén Veszpréméhez hasonlóan alakul. Csütörtök után szinte nullára redukálódik a csapadékhajlam, azonban a hőmérséklet már jóval alacsonyabb lesz. Péntektől vasárnapig 14 fok lehet a legmagasabb hőmérséklet. Hétvégére itt is csendesedni kezd a szél, átlagosan 30 kilométer/óra körül alakulhatnak a legerősebb széllökések.

  • Tapolca időjárása

Tapolca időjárása is szinte teljesen csapadékmentessé válik péntektől. Pénteken még 16 vasárnap már csak 13 fokot mutatnak majd a hőmérők. Viharos széllel itt sem kell számolni.

  • Pápa időjárása

Pápa időjárása is megnyugszik a hidegfront átvonulása után. Csapadékra szinte egyáltalán nem kell számítani és a légmozgás is nyugodt marad. A maximum hőmérséklet péntektől vasárnapig 15 fok lehet.

  • Balatonfüred időjárása

Balatonfüred időjárása is megnyugszik csütörtök után. A csapadékzóna elvonul, elvétve záporra lehet csak készülni. A szél Füreden is lecsendesedik, pénteken 16, míg szombaton és vasárnap 15 fokot mérhetünk.

 

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
